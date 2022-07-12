Кива: удары по Новой Каховке реализовали при прямом участии Пентагона

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что ракетные удары по Новой Каховке были сделаны при прямом участии Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона - американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведет открытую войну против русских людей», — заявил бывший парламентарий.
Напомним, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате атаки взорвались склады с селитрой, оказались повреждены больница, жилые дома и другая городская инфраструктура. Как рассказывал глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пострадали более 70 человек, еще семеро пропали без вести.
Позднее выяснилось, что американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара.