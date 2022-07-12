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36 минут назад

Кива: удары по Новой Каховке реализовали при прямом участии Пентагона

Никита Бородкин

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что ракетные удары по Новой Каховке были сделаны при прямом участии Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости.

Кива: удары по Новой Каховке реализовали при прямом участии Пентагона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона - американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведет открытую войну против русских людей», — заявил бывший парламентарий.

Напомним, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате атаки взорвались склады с селитрой, оказались повреждены больница, жилые дома и другая городская инфраструктура. Как рассказывал глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пострадали более 70 человек, еще семеро пропали без вести.

Позднее выяснилось, что американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара.

В мире,Илья Кива,Владимир Леонтьев,Верховная Рада,Пентагон,
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