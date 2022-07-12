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27 минут назад

В парламенте Швеции обсуждают признание России «террористическим государством»

Газета.Ru

Депутат шведского парламента Маркус Вихель обратился к главе МИД страны Анн Линде с вопросом о признании России «государством — спонсором терроризма». RT приводит обращение депутата.

В Швеции обсуждают признание России «террористическим государством»
Фото: Global Look Press Global Look Press

Вихель напомнил, что 10 мая сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России «террористическим государством» из-за специальной военной операции на территории Украины. В Литве сочли действия России геноцидом населения Украины, а также призвали мировое сообщество к созданию особого уголовного суда, который даст оценку и будет заниматься «агрессией России».

Кроме того, сообщалось, что американские власти изучают соответствие России критериям для внесения в список государств — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине.

«Как министр оценивает инициативы США и Литвы? Можем ли мы ожидать от министра инициирования аналогичных решений в Швеции, ЕС или на каких-то международных площадках?» — сказал Вихель.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал изданию, что подобные инициативы обычно принадлежат Соединенным Штатам. По его словам, это связано с тем, что Россия противится «диктату США и сохранению монополярного мира».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался поддерживать призыв украинского лидера Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма».

В мире,Владимир Оленченко,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ИМЭМО РАН,ЕС,
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