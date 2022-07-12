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1 час назад

Политолог увидел в приближении НАТО к границам России угрозу армагеддона

News.ru

Приближение НАТО к границам России угрожает миру армагеддоном, заявил американский политолог Си Джей Полихрониу, передаёт «ПолитРоссия». По его мнению, Альянс представляет прямую угрозу России и своими действиями усиливает враждебность между Россией и Западом.

Будущее выглядит мрачным. На мадридском саммите НАТО приняло резолюции, которые вполне могут привести к началу глобальной холодной войны. В этом смысле НАТО продолжает идти по пути эскалации конфликта, его бесконечный экспансионизм увеличивает вероятность армагеддона, — считает Полихрониу.

Он добавил, что новая стратегическая концепция создаёт США условия для воспроизводства глобальной гегемонии.

Тем временем неназванный представитель Госдепартамента США заверил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес Москвы. Он подчеркнул, что НАТО именно оборонительный альянс, который не представляет угроз ни для одной страны.

1 июля сообщалось, что встреча лидеров стран НАТО стала рубежной для Североатлантического альянса, а значит и для всех стран, которые попадают в зону ответственности этого блока. В Мадриде впервые за 30 лет было продекларировано, что военно-политический союз прекращает заниматься миротворческими операциями.

В мире,Видео,НАТО,Госдеп США,
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