Приближение НАТО к границам России угрожает миру армагеддоном, заявил американский политолог Си Джей Полихрониу, передаёт «ПолитРоссия». По его мнению, Альянс представляет прямую угрозу России и своими действиями усиливает враждебность между Россией и Западом.

Будущее выглядит мрачным. На мадридском саммите НАТО приняло резолюции, которые вполне могут привести к началу глобальной холодной войны. В этом смысле НАТО продолжает идти по пути эскалации конфликта, его бесконечный экспансионизм увеличивает вероятность армагеддона, — считает Полихрониу.

Он добавил, что новая стратегическая концепция создаёт США условия для воспроизводства глобальной гегемонии.

Тем временем неназванный представитель Госдепартамента США заверил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес Москвы. Он подчеркнул, что НАТО именно оборонительный альянс, который не представляет угроз ни для одной страны.