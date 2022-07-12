Лукашенко заявил о приближении большой войны

"К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет", - подчеркнул Лукашенко, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава во вторник, его слова приводит агентство БелТА.