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1 час назад

Лукашенко заявил, что политика Запада приближает мир к пропасти большой войны

ТАССиещё 5

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет.

Лукашенко заявил о приближении большой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет", - подчеркнул Лукашенко, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава во вторник, его слова приводит агентство БелТА.

Президент отметил, что события, которые сегодня развернулись вокруг Белоруссии и России, требуют предельной бдительности и концентрации.

"Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности", - сказал Лукашенко.

По его словам, "видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на восток", забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников".

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,
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