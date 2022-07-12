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30 минут назад

Показавшую навыки акробатики собаку сняли на видео

Денис Фьючин

Собака продемонстрировала окружающим чудеса акробатики из-за еды.

Животное учуяло запах пищи на соседской территории и решило посмотреть, что происходит за забором, проявив при этом смекалку. На курьезный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось видео с забавным питомцем.

На кадрах видно, как домашний любимец карабкается вверх, опираясь передними лапами на каменную ограду, а задними – на близстоящее дерево.

«Эта пятнистая красавица учуяла вкусный запах за соседским забором и удивила всех высочайшим навыком акробатики», – говорится в сообщении к публикации.

В мире,Видео,
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