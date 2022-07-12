Показавшую навыки акробатики собаку сняли на видео

Собака продемонстрировала окружающим чудеса акробатики из-за еды.
Животное учуяло запах пищи на соседской территории и решило посмотреть, что происходит за забором, проявив при этом смекалку. На курьезный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось видео с забавным питомцем.
На кадрах видно, как домашний любимец карабкается вверх, опираясь передними лапами на каменную ограду, а задними – на близстоящее дерево.
«Эта пятнистая красавица учуяла вкусный запах за соседским забором и удивила всех высочайшим навыком акробатики», – говорится в сообщении к публикации.