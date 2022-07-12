Пока вы спали: Джонсон в роли "козла отпущения" и массовые отказы от гражданства Латвии

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В Германии опасаются полной остановки «Северного потока»

Власти Германии считают, что Россия «использует энергию как оружие», и опасаются, что поставки газа по «Северному потоку» не будут возобновлены после плановых ремонтных работ. При этом власти отдельных городов ФРГ намерены создать специальные бесплатные отапливаемые места для граждан, неспособных справиться с ростом цен на коммунальные услуги, пишут «Известия».

В свою очередь в Госдуме подчеркнули, что остановка российского газопровода – плановая, и «рисков, о которых говорят на Западе», нет. А опрошенные изданием эксперты констатировали, что Россия не оказывается от поставок газа, и все ограничения исходят от ЕС.

США анонсировали проведение саммита по продовольственной безопасности

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о намерении президента США Джо Байдена провести саммит по продовольственной безопасности с участием лидеров Израиля, Индии и ОАЭ. Об этом сообщают «Известия».

По словам Салливана, мероприятие пройдет в Израиле, и американская сторона собирается продвигать интересы союзников в сфере продовольственной безопасности, которая также важна и для США.

Джонсону грозит участь «козла отпущения»

В Великобритании продолжается борьба за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра после отставки Бориса Джонсона. При этом самого бывшего главу кабинета министров могут принести «в жертву» для повышения рейтинга тори, пишет «Независимая газета».

Эксперты считают, что в партии не будут щадить рейтинг Джонсона. При этом, по их мнению, бывшему премьер-министру пришлось уйти в отставку не из-за заговора сторонников, а «из-за нескончаемой череды скандалов».

Зеленский раскритиковал уступку Канады по турбине для «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Канады вернуть отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток» «опасной уступкой», которая будет воспринята Россией как «стимул для дальнейшего, более сильного давления». Об этом пишет РБК.

«Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться», - уверен украинский лидер.

Латвии предрекли массовые отказы от гражданства

В случае введения обязательной военной службы в Латвии многие проживающие за границей граждане страны откажутся от латвийского гражданства, пытаясь избежать призыва. Об этом заявил эксперт по обороне, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Гайдис Андрейс Зейботс, пишет DELFI.