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18 минут назад

Daily Mail: ВСУ теряют до 20 тыс. человек ежемесячно

Алиса Селезнёва

Ежемесячно в ходе боевых действий ВСУ теряют до 20 тыс. человек. Чтобы пополнить ряды военнослужащих, местные военкоматы прибегают к радикальным методам призыва. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

В статье отмечается, что местных жителей все больше волнуют методы призыва мужчин на службу. Например, однажды чиновники гнались за 18-летним парнем, который ехал на велосипеде, чтобы вручить ему повестку.

В интернете распространилось множество подобных роликов, на которых видно, как украинским мужчинам вручают повестки. На одном из таких видео, снятом, предположительно, в Мукачево Закарпатской области, видно, как мужчины в форме подходят к гражданам, гуляющим с семьями на детской площадке, и, вероятно, просят проехать в военкомат.

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Много и других случаев. Так, во Львове мужчинам вручали повестки у входа в церковь, а в Одессе - прямо на пляже. Один из опрошенных изданием мужчина признался, что больше не выходит из дома, чтобы не попасть в ряды ВСУ.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в настоящее время более 3 млн украинцев состоят на учете в военкоматах, но не по месту жительства. Именно поэтому участились случаи вручения повесток в общественных местах.

В мире,Видео,Денис Монастырский,
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