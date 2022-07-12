Ежемесячно в ходе боевых действий ВСУ теряют до 20 тыс. человек. Чтобы пополнить ряды военнослужащих, местные военкоматы прибегают к радикальным методам призыва. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

В статье отмечается, что местных жителей все больше волнуют методы призыва мужчин на службу. Например, однажды чиновники гнались за 18-летним парнем, который ехал на велосипеде, чтобы вручить ему повестку.

В интернете распространилось множество подобных роликов, на которых видно, как украинским мужчинам вручают повестки. На одном из таких видео, снятом, предположительно, в Мукачево Закарпатской области, видно, как мужчины в форме подходят к гражданам, гуляющим с семьями на детской площадке, и, вероятно, просят проехать в военкомат.

Много и других случаев. Так, во Львове мужчинам вручали повестки у входа в церковь, а в Одессе - прямо на пляже. Один из опрошенных изданием мужчина признался, что больше не выходит из дома, чтобы не попасть в ряды ВСУ.