Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара Вооруженных сил Украины с помощью американской установки HIMARS. Как сообщает РИА Новости, съемка производилась 8 июля.

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Издание отмечает, что американские спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов со стороны украинского режима.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в июне заявлял, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными компаниями передают данные Украине.