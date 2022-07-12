Американский спутник снимал Новую Каховку за три дня до удара

Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара Вооруженных сил Украины с помощью американской установки HIMARS. Как сообщает РИА Новости, съемка производилась 8 июля.
Издание отмечает, что американские спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов со стороны украинского режима.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в июне заявлял, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными компаниями передают данные Украине.
Напомним, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате атаки взорвались склады с селитрой, оказались повреждены больница, жилые дома и другая городская инфраструктура. Как рассказывал глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пострадали более 70 человек, еще семеро пропали без вести.