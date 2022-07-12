Уничтожены сотни домов: последствия удара по Новой Каховке

По предварительным данным, семь человек погибли и 60 пострадали в результате обстрела украинскими силами Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

1/10 Глава города Владимир Леонтьев на месте разрушений после обстрела ВСУ Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Глава города Владимир Леонтьев на месте разрушений после обстрела ВСУ Фото: ТАСС 3/10 Здание, разрушенное в результате обстрела ВСУ Фото: ТАСС 4/10 Разбитое окно в здании, разрушенном в результате обстрела ВСУ Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Мужчина около разрушений после обстрела ВСУ Фото: ТАСС 6/10 Местный житель на месте разрушений после обстрела ВСУ Фото: ТАСС 7/10 Местный житель на месте разрушений после обстрела ВСУ Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Мужчины около разрушений после обстрела ВСУ Фото: ТАСС 9/10 Мужчины около разрушений после обстрела ВСУ Фото: ТАСС 10/10 Разрушения после обстрела ВСУ Фото: ТАСС

По оценкам местных властей, из-за нанесенного ВСУ в понедельник вечером удара, взорвались склады с минеральными удобрениями. В результате обстрела пострадали сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, включая больницу, детские сады, храмы и школы, а также два городских рынка. Также был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций. Об этом сообщает ТАСС.