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49 минут назад

Уничтожены сотни домов: последствия удара по Новой Каховке

Александр Котлеткин

По предварительным данным, семь человек погибли и 60 пострадали в результате обстрела украинскими силами Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

1/10 Глава города Владимир Леонтьев на месте разрушений после обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
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2/10 Глава города Владимир Леонтьев на месте разрушений после обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
3/10 Здание, разрушенное в результате обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
4/10 Разбитое окно в здании, разрушенном в результате обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
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5/10 Мужчина около разрушений после обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
6/10 Местный житель на месте разрушений после обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
7/10 Местный житель на месте разрушений после обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
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8/10 Мужчины около разрушений после обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
9/10 Мужчины около разрушений после обстрела ВСУ
Фото: ТАСС
10/10 Разрушения после обстрела ВСУ
Фото: ТАСС

По оценкам местных властей, из-за нанесенного ВСУ в понедельник вечером удара, взорвались склады с минеральными удобрениями. В результате обстрела пострадали сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, включая больницу, детские сады, храмы и школы, а также два городских рынка. Также был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций. Об этом сообщает ТАСС.

Был полностью уничтожен склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза, в том числе с продуктами для местных жителей. Сообщается, что для обстрела использовались реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.

В мире,Фото,Владимир Леонтьев,
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