Уничтожены сотни домов: последствия удара по Новой Каховке

По предварительным данным, семь человек погибли и 60 пострадали в результате обстрела украинскими силами Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
По оценкам местных властей, из-за нанесенного ВСУ в понедельник вечером удара, взорвались склады с минеральными удобрениями. В результате обстрела пострадали сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, включая больницу, детские сады, храмы и школы, а также два городских рынка. Также был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций. Об этом сообщает ТАСС.
Был полностью уничтожен склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза, в том числе с продуктами для местных жителей. Сообщается, что для обстрела использовались реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.