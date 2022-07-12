Раскрыты военные преступления британцев в Афганистане

BBC News рассказало о «тревожных свидетельствах» военных преступлений Особой воздушной службы Британии (Special Air Service, SAS) в Афганистане и последующих попыток их скрыть. Журналисты считают, что бойцы SAS убивали безоружных подростков.

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Журналисты получили информацию из кэша внутренней электронной почты штаб-квартиры Сил специального назначения Великобритании (UKSF) - военного управления, курирующего SAS. В письмах содержались подробности о ранее засекреченных рейдах, во время которых гибли мирные жители.

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Позже у BBC появился анонимный источник, который передал журналистам сотни военных отчетов. В них не было данных о местах проведения рейдов, но содержались «потенциально важные подсказки о том, что происходило во время каждого из них».

После сбора информации журналисты отправились в Афганистан и поговорили с родственниками предполагаемых жертв британских солдат.

70-летний афганец Хаджи Хабибулла рассказал, что во время одного из рейдов были убиты его сыновья 16 и 20 лет.

Ранним утром 7 февраля 2011 года сыновья Хабибуллы, Самиулла и Нисар Ахмад, спали в однокомнатном гостевом доме. Рядом с ними находились еще семеро человек, приехавших в их деревню на похороны. В это время неподалеку приземлились четыре вертолета с бойцами SAS, и вскоре все девять человек в гостевом доме были убиты.

Согласно официальному отчету SAS об инциденте, военные сочли, что дом был связан с лидером боевиков. В SAS утверждали, что им было оказано сопротивление, а в ходе рейда они нашли три автомата АК-47.

Однако Хабибулла утверждает, что все погибшие были безоружными гражданскими лицами, не связанными с боевиками.

Журналисты осмотрели здание, в котором были убиты сыновья Хабибуллы. Они выяснили, что все пулевые отверстия, кроме одного, были расположены на расстоянии менее 75 сантиметров от пола.

Эксперт по вооружению UKSF заявил BBC, что выстрелы были произведены сверху - это означает, что люди были застрелены, когда они лежали или сидели у стены.

Расследуя еще один рейд 2011 года, в ходе которого были убиты восемь человек, журналисты встретились с 43-летним Мохаммадом Даудом. Жертвами рейда стали двое его братьев - 15 и 25 лет. Дауд утверждает, что никто в его семье не имел оружия и не был связан с боевиками.

В 2019 году журналисты BBC уже проводили расследование одного из рейдов SAS, в ходе которого в афганском гостевом доме были убиты 12- и 14-летний мальчики.

Источник, служивший в SAS в Афганистане, заявил BBC, что неофициальной «политикой» отряда стали убийства всех, кого они встречали во время рейдов, вне зависимости от того, были они вооружены или нет.

По версии BBC News, в некоторых случаях военные могли подбрасывать оружие трупам, чтобы создать впечатление, что беззащитные люди были вооружены.