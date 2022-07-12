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23 минуты назад

Опубликовано видео последствий дождя из рыб в Индии

Денис Фьючин

В индийском городе Джагтиал на протяжении двух дней шел дождь из рыб. Такое, как правило, случается после штормов, когда небольшие обитатели водоемов оказываются затянутыми в образующиеся водяные смерчи. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры последствий необычного явления.

На записи видно, как местные жители собирают «улов» прямо на улице. Перед дождем из рыб в регионе как раз прошли сильные ливни. Вполне вероятно, что где-то образовался водяной смерч, уточняет источник.

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