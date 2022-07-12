В индийском городе Джагтиал на протяжении двух дней шел дождь из рыб. Такое, как правило, случается после штормов, когда небольшие обитатели водоемов оказываются затянутыми в образующиеся водяные смерчи. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры последствий необычного явления.