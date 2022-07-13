Названа общая сумма помощи США Украине с начала спецоперации

Госдепартамент США назвал общую сумму помощи Украине с начала спецоперации России. Она превысила 7,3 миллиарда долларов, сообщила помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Джессика Льюис. Ее слова приводит РИА Новости.

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«С 24 февраля мы предоставили Украине более 7,3 миллиарда долларов военной помощи Украине», — отметила чиновница в рамках мероприятия ЦентЦентра стратегических и международных исследований.

По словам Люьис, переданное Киеву оборудование забиралось со складов Пентагона и из других источников. Она также указала, что Вашингтон не только ищет возможность помочь Украине, но и изучает вопросы безопасности на «восточном фланге».