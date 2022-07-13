В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
54 минуты назад

Названа общая сумма помощи США Украине с начала спецоперации

Lenta.ruиещё 3

Госдепартамент США назвал общую сумму помощи Украине с начала спецоперации России. Она превысила 7,3 миллиарда долларов, сообщила помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Джессика Льюис. Ее слова приводит РИА Новости.

Названа общая сумма помощи США Украине с начала спецоперации
Фото: PixabayPixabay

«С 24 февраля мы предоставили Украине более 7,3 миллиарда долларов военной помощи Украине», — отметила чиновница в рамках мероприятия ЦентЦентра стратегических и международных исследований.

По словам Люьис, переданное Киеву оборудование забиралось со складов Пентагона и из других источников. Она также указала, что Вашингтон не только ищет возможность помочь Украине, но и изучает вопросы безопасности на «восточном фланге».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США передали Украине несколько миллиардов долларов за две недели. «Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию», — заявил украинский премьер. Он объяснил, что это был второй грант за две недели. Суммарно США перевели Украине три миллиарда долларов.

В мире,Денис Шмыгаль,CSIS,Всемирный Банк,Госдеп США,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители