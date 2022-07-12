Последствия удара ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом в Бейруте

Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом селитры в Бейруте в августе 2020 года. Об этом заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости.
«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах и чего хотели, того и достигли. Это тоже самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе у нас тоже самое», — сказал он.
Леонтьев отметил, что оценить нанесенные городу разрушения лишь предстоит, однако уже сейчас их можно назвать масштабными. По его словам, под завалами находится очень много людей.
Напомним, что в ночь на 12 июля Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате действий украинских военных взорвались склады с селитрой, оказались повреждены больница, жилые дома и другая городская инфраструктура.
По словам замглавы областной администрации Кирилла Стремоусова, удар был нанесен с помощью высокоточного американского оружия РСЗО HIMARS. Как рассказывал Леонтьев, пострадали более 70 человек, еще семеро пропали без вести.
Мощный взрыв в Бейруте произошел в августе 2020 года. Тогда из-за детонации конфискованной с судна Rhosus селитры погибли 170 человек, более 6 тысяч пострадали.