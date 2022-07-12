Последствия удара ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом в Бейруте

«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах и чего хотели, того и достигли. Это тоже самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе у нас тоже самое», — сказал он.