Житель Перу спас собаку, выпрыгнувшую из окна. Мужчина заметил животное и вовремя протянул руки, чтобы поймать его. На инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующие кадры.
На записи видно, как перуанец стоит на тротуаре возле здания в компании девушки. В какой-то момент он подорвался с места и протянул обе руки, куда благополучно опустился падающий откуда-то сверху домашний питомец. После своего спасения пес радостно стал махать хвостом.
Возможно, четвероногий друг не выдержал разлуки со своим владельцем, предположил источник.
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