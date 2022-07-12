Житель Перу спас собаку, выпрыгнувшую из окна. Мужчина заметил животное и вовремя протянул руки, чтобы поймать его. На инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующие кадры.

На записи видно, как перуанец стоит на тротуаре возле здания в компании девушки. В какой-то момент он подорвался с места и протянул обе руки, куда благополучно опустился падающий откуда-то сверху домашний питомец. После своего спасения пес радостно стал махать хвостом.