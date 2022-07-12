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35 минут назад

Daily Mirror: президент Шри-Ланки подписал заявление о своей отставке 13 июля

Газета.Ruиещё 2

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке, сообщает местная газета Daily Mirror.

Президент Шри-Ланки подписал заявление о своей отставке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, заявление было передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст документ спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене.

Ожидается, что Абеивардена объявит об отставке президента в среду, 13 июля.

Ранее сообщалось, что президентские и парламентские выборы в Шри-Ланке после отставки действующего главы государства пройдут до марта следующего года.

С апреля в Шри-Ланке продолжались акции протеста против ухудшения условий жизни граждан. Страна столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности.

9 июля протестующие ворвались, а через некоторое время полностью взяли под контроль резиденцию главы государства. Сам президент Готабайя Раджапакса эвакуировался незадолго до того, как протестующие окружили его место жительства.

Лидеры политических партий решили, что глава Шри-Ланки должен уйти в отставку. Также свою должность покинет премьер-министр страны.

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