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21 минуту назад

Морские львы распугали людей на пляже в США и попали на видео

Денис Фьючин

На одном из пляжей Калифорнии (штат США) морские млекопитающие вышли на берег и распугали отдыхающих. Инцидент произошел на побережье города Сан-Диего.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как люди в испуге разбегаются от двух морских львов, преследующих их на пляже.

Как уточнили пользователи соцсети, ластоногие обитают на этом пляже уже долгое время. Они устраивают там свои лежбища, а люди часто приходят туда, чтобы сфотографироваться с животными.

Ранее сообщалось, что в Астрахани козел отбился от стаи бездомных животных.

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