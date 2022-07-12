На одном из пляжей Калифорнии (штат США) морские млекопитающие вышли на берег и распугали отдыхающих. Инцидент произошел на побережье города Сан-Диего.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как люди в испуге разбегаются от двух морских львов, преследующих их на пляже.

Как уточнили пользователи соцсети, ластоногие обитают на этом пляже уже долгое время. Они устраивают там свои лежбища, а люди часто приходят туда, чтобы сфотографироваться с животными.