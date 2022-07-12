Власти Нью-Йорка опубликовали видеоинструкцию на случай ядерной атаки

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал в соцсетях видеоролик с инструкцией о том, как действовать в случае ядерной атаки. Об этом пишет ТАСС.

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«Итак, произошла ядерная атака. Не спрашивайте, как и почему, просто знайте, что это случилось <…> Важно, чтобы ньюйоркцы знали, какие шаги им нужно предпринимать для обеспечения безопасности», – говорится в видео.

При этом в ролике указывается, что «вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или поблизости от него очень низка».

В случае ядерной атаки жителям советуют быстро укрыться в помещении, держаться подальше от окон, закрыть все двери и окна, а если есть подвал – укрыться там. При этом не советуется оставаться в машине.

Если кто-то оказался на улице в момент взрыва, необходимо «немедленно очиститься» - снять одежду и упаковать ее в полиэтилен, чтобы «держать радиоактивную пыль подальше от… тела». После этого жителям нужно следить за сообщениями СМИ и не выходить, пока это не будет безопасно.