Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на предвыборную команду Трасс.

Отмечается, что на основании публичных заявлений порог для участия в первом туре завтрашнего голосования также преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, передает РИА «Новости».

На пост лидера партии и премьера страны сейчас претендуют глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, его предшественники на этом посту Риши Сунак и Саджид Джавид, министр транспорта Грант Шэппс, бывший глава МИД Джереми Хант, глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, замминистра торговли Пенни Мордонт, депутаты Кеми Бэйднок и Рехман Чишти.

В понедельник Комитет 1922 увеличил порог поддержки для выдвижения кандидатов с восьми однопартийцев до 20 (для второго раунда – 30 голосов). Фракция тори в Палате общин насчитывает 358 депутатов. Sky News поясняет, что так пытаются ускорить выборы. Сейчас наибольшую поддержку публично высказали Сунаку – 38 депутатов-тори, далее идут Мордонт (22), Тугендхат (19), Трасс (20), Захави (14), Хант, Бэйднок (по 13), Брейвермен (11), Джавид (10), Шэппс (7). Главу МВД Прити Пател, которая официально еще не объявила о своих премьерских амбициях, уже публично поддержали девять коллег, а Чишти – никто.