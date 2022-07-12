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46 минут назад

Трасс получила достаточно голосов для участия в первом туре выборов премьера Британии

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на предвыборную команду Трасс.

Отмечается, что на основании публичных заявлений порог для участия в первом туре завтрашнего голосования также преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, передает РИА «Новости».

На пост лидера партии и премьера страны сейчас претендуют глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, его предшественники на этом посту Риши Сунак и Саджид Джавид, министр транспорта Грант Шэппс, бывший глава МИД Джереми Хант, глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, замминистра торговли Пенни Мордонт, депутаты Кеми Бэйднок и Рехман Чишти.

В понедельник Комитет 1922 увеличил порог поддержки для выдвижения кандидатов с восьми однопартийцев до 20 (для второго раунда – 30 голосов). Фракция тори в Палате общин насчитывает 358 депутатов. Sky News поясняет, что так пытаются ускорить выборы. Сейчас наибольшую поддержку публично высказали Сунаку – 38 депутатов-тори, далее идут Мордонт (22), Тугендхат (19), Трасс (20), Захави (14), Хант, Бэйднок (по 13), Брейвермен (11), Джавид (10), Шэппс (7). Главу МВД Прити Пател, которая официально еще не объявила о своих премьерских амбициях, уже публично поддержали девять коллег, а Чишти – никто.

Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

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