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31 минуту назад

В Японии начались похороны экс-премьера Абэ

Елена Прошина

В Токио начались похороны бывшего премьера Синдзо Абэ, который был убит в результате покушения. Церемония прощания проходит в храме Дзодзедзи в закрытом режиме, присутствуют только члены семьи экс-премьера и его близкие. Об этом сообщает ТАСС.

В Японии начались похороны экс-премьера Абэ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что сотни людей пришли почтить память Синдзо Абэ. На территории храма организовано место, где все желающие могут оставить цветы рядом с портретом экс-премьера Японии.

В понедельник премьер страны Фумио Кисида провел церемонию поминовения Синдзо Абэ. На церемонию явились тысячи людей, включая как политиков, так и простых граждан. Некоторые из них приехали из дальних регионов Японии.

Отмечается, что после прощания тело Абэ проедет по центральным районам Токио и направится в траурный церемониальный зал. Место его будущего захоронения пока неизвестно.

В мире,Синдзо Абэ,
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