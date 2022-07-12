В Нью-Йорке приготовились к ядерной войне

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка разместил на своем сайте видеоролик с рядом инструкций о том, как следует действовать в случае ядерного удара по городу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на соответствующий ролик.

Фото: ТАСС ТАСС

В департаменте пояснили, что вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях крайне незначительна, однако жители города должны знать, как обеспечить свою безопасность.

В инструкциях жителям рекомендуют как можно быстрее найти укрытие и запереть в нем все двери и окна. Отмечается, что в экстренной ситуации жители города не должны волноваться о причинах инцидента, так как это будет пустой тратой времени. Прежде всего следует найти безопасное место и спрятаться там, желательно держаться как можно дальше от окон. Если в помещении есть подвал, нужно укрыться там.

Инструкция рекомендует жителям, побывавшим на улице после ядерного взрыва, немедленно очиститься. Для этого следует снять одежду и упаковать ее в полиэтилен. Последняя мера предосторожности: дождаться официального сообщения о том, что опасность миновала.