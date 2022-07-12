У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»

Препятствием для занятия поста лидера Консервативной партии может оказаться семейный бизнес. Сунак с супругой Акшати Мурти владеют компанией IT-компанией Infosys, заявившей об уходе из России только в апреле. То есть, Лондон ввел санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине, а Сунак еще некоторое время продолжал получать доходы на российском рынке, призывая другие компании из Великобритании воздержаться от инвестиций в Россию.