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59 минут назад

Байден продлил на год действие санкций против Китая

ТАСС

Президент США Джо Байден в понедельник еще на один год продлил действие американского санкционного режима в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

Байден продлил на год действие санкций против Китая
Фото: ReutersReuters

"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву автономии Гонконга, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине действие режима национальной чрезвычайной ситуации, провозглашенного 14 июля 2020 года <...>, должно продолжиться после 14 июля 2022 года, - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. - В связи с этим <...> я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией в Гонконге".

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как отмечали в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. Белый дом воспринял данную законодательную инициативу как "нарушение автономии" Гонконга.

14 июля 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий санкции в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге, а также отмену торгово-экономических преференций Соединенных Штатов для этого специального административного района КНР. Пекин осудил действия Вашингтона, назвав их вмешательством во внутренние дела Китая.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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