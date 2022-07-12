Байден продлил на год действие санкций против Китая

"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву автономии Гонконга, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине действие режима национальной чрезвычайной ситуации, провозглашенного 14 июля 2020 года <...>, должно продолжиться после 14 июля 2022 года, - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. - В связи с этим <...> я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией в Гонконге".