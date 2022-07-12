Пушков ответил Боррелю на слова о «битве нарративов»

Российский сенатор Алексей Пушков ответил главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю на слова о «битве нарративов» в своем Telegram-канале.

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По словам Пушкова, отсутствие успехов у ЕС в данной ситуации складывается из нескольких факторов. Так, западным странам не удается возложить на Москву ответственность за военный конфликт на Украине, считает он.

«В мире хорошо знают, что НАТОНАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России», — пояснил сенатор.

Кроме того, антироссийские санкции нанесли удар по всей мировой экономике. Страны вне Запада винят в этом прежде всего США и ЕС, отметил Пушков. Также этим государствам трудно понять «политическую одержимость западного альянса Украиной».

«Эта одержимость уже привела к резкому росту инфляции, энергетическому кризису и нарастанию социального недовольства самом западном мире. Зачем и ради чего? Поведение Запада иррационально, а потому неубедительно», — констатировал он.

Помимо этого, имеет значение вес России в мировой энергетике и экономике, ее военный потенциал и политическое влияние. По мнению сенатора, страны вне Запада не считают нужным разворачиваться против Москвы, так как с ней выгодно сотрудничать. Именно поэтому США так и не удалось сколотить глобальную коалицию против России, заключил Пушков.