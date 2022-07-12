В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Пушков ответил Боррелю на слова о «битве нарративов»

Lenta.ruиещё 2

Российский сенатор Алексей Пушков ответил главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю на слова о «битве нарративов» в своем Telegram-канале.

Пушков ответил Боррелю на слова о «битве нарративов»
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

По словам Пушкова, отсутствие успехов у ЕС в данной ситуации складывается из нескольких факторов. Так, западным странам не удается возложить на Москву ответственность за военный конфликт на Украине, считает он.

«В мире хорошо знают, что НАТОНАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России», — пояснил сенатор.

Кроме того, антироссийские санкции нанесли удар по всей мировой экономике. Страны вне Запада винят в этом прежде всего США и ЕС, отметил Пушков. Также этим государствам трудно понять «политическую одержимость западного альянса Украиной».

«Эта одержимость уже привела к резкому росту инфляции, энергетическому кризису и нарастанию социального недовольства самом западном мире. Зачем и ради чего? Поведение Запада иррационально, а потому неубедительно», — констатировал он.

Помимо этого, имеет значение вес России в мировой энергетике и экономике, ее военный потенциал и политическое влияние. По мнению сенатора, страны вне Запада не считают нужным разворачиваться против Москвы, так как с ней выгодно сотрудничать. Именно поэтому США так и не удалось сколотить глобальную коалицию против России, заключил Пушков.

10 июля Алексей Пушков заявил, что западные лидеры переоценивают свои возможности по поддержке Украины и жизни в условиях санкциях. Он напомнил, что премьер Британии Борис Джонсон еще недавно иронизировал о «конце вечеринки для российских углеводородов», однако в итоге «политическая вечеринка завершилась» для него самого.

В мире,Санкции,Ситуация в мире,Борис Джонсон,Алексей Пушков,НАТО,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители