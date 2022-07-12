Нью-Йорк готовится к ядерной войне

«Сегодня департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк выпустил новое объявление, в котором основное внимание уделяется готовности к ядерному инциденту. Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности», – успокаивают нью-йоркцев в ведомстве.

Американцам в случае ядерного взрыва советуют укрыться в домах, закрыв все окна и двери. При возможности – укрыться в подвале. Если во время взрыва вы находились на улице, нужно по приходу домой снять и выбросить всю одежду.