Зеленский ответил на решение Канады передать турбину «Газпрому»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада может пересмотреть свое решение об отправке турбины для газопровода «Северный поток» в Германию. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на его видеообращение к гражданам Украины.

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Он напомнил, что в Киеве был вызван посол Канады для разъяснения вопроса о решении Канады сделать для турбины «Северного потока» исключение из санкционного списка и вернуть ее российской компании «Газпром».

Зеленский подчеркнул, что речь идет не просто о трубе для российского газопровода, которую Канада «не должна была, но все-таки решила передать» РФ. Президент Украины считает, что Европа не должна делать никаких исключений из санкций против России.

«Это вопрос общих правил. Если Москва смогла продавить такое исключение в санкциях, то что она захочет завтра?» — заявил он.

Ранее Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины обратились к парламенту Канады с призывом отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины для «Северного потока». В заявлении подчеркивается, что передача турбины позволит России и дальше использовать энергетику в качестве инструмента гибридной войны против европейских стран.