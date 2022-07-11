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52 минуты назад

Шотландия перестала принимать украинских беженцев

Lenta.ru

Шотландия перестала принимать украинских беженцев. Об этом сообщает Guardian.

Правительство страны на три месяца приостановило прием заявок от беженцев на размещение, объяснив это нехваткой жилья для них. Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и те, кто прибудут в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку».

Ранее сообщалось, что жители Польши вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с первого июля страна перестала платить гражданам за поддержку мигрантов. Ранее полякам перечисляли по 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому дали питание и крышу над головой.

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