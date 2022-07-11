Шотландия перестала принимать украинских беженцев

Правительство страны на три месяца приостановило прием заявок от беженцев на размещение, объяснив это нехваткой жилья для них. Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и те, кто прибудут в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку».