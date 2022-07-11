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46 минут назад

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

ТАССиещё 1

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября, а выдвижение кандидатов начнется и закончится 12 июля. Об этом сообщил в понедельник Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера.

Названа дата объявления нового премьера Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул", - сказал он.

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Официально выдвижение кандидатов пройдет 12 июля, а уже на следующий день назначен первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство в партии. Второй раунд, возможно, состоится уже 14 июля. Отсев кандидатов необходимо завершить до 21 июля. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии. Принять участие в выборах лидера тори, который автоматически станет премьером, так как партия является правящей, уже выразили желание 11 политиков-консерваторов.

В мире,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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