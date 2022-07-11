«Зеленский поднимает белый флаг». Болгары предрекли крах Украины

«Сценарий только один. Братский русский народ освобождает оккупированных американцами киевских фашистов», — пишет один из пользователей. Его дополняет другой читатель с мнением о том, что вариант разрешения ситуации один — президент Украины Зеленский поднимает белый флаг со всеми вытекающими последствиями. «Есть только один вариант и мы все его знаем — Украина проиграет», — подытоживает другой комментатор.