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4 минуты назад

Болгары предрекли крах Украины. «Зеленский поднимает белый флаг»

Ura.Ru

Читатели болгарского издания Блитц предрекли безоговорочную капитуляцию Киева и Зеленского. Свое мнение они высказали под материалом, в котором описываются сценарии возможного завершения конфликта на Украине.

«Зеленский поднимает белый флаг». Болгары предрекли крах Украины
Фото: youtubeyoutube

«Сценарий только один. Братский русский народ освобождает оккупированных американцами киевских фашистов», — пишет один из пользователей. Его дополняет другой читатель с мнением о том, что вариант разрешения ситуации один — президент Украины Зеленский поднимает белый флаг со всеми вытекающими последствиями. «Есть только один вариант и мы все его знаем — Украина проиграет», — подытоживает другой комментатор.

Зеленский: конфликт на Украине может завершиться до конца года

Ранее в Болгарии раскритиковали заявление главы национальной разведки США Аврил Хейнс, что конфликт на Украине будет продолжаться долго. Читатели болгарского издания «Блиц» не согласны с Хейнс, они поддержали Россию и поразмышляли о виновниках конфликта.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.

В мире,Аврил Хейнс,Владимир Путин,
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