Украина попросила у Запада тяжелое оружие после указа Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно дать Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина, упрощающий всем украинцам процесс получения гражданства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства.
В своем заявлении Кулеба «решительно осудил» указ Путина. По его мнению, данное решение является «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права». Также Кулеба заявил, что паспортизация украинцев «юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для страны».
В заключение глава МИД призвал страны-партнеры к «жесткой реакции» на указ. Кулеба потребовал «срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против РФ».
Ранее стало известно, что Путин подписал указ, позволяющий всем украинцам получить российское гражданство в упрощенном порядке. До этого такая возможность была только у жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.