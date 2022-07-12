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21 минуту назад

Зеленского призвали запретить военным забирать украинцев на службу прямо на улицах

Газета.Ruиещё 3

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием прекратить не очень законные попытки мобилизации граждан государства, пишет «Страна». Авторы документа попросили главу государства запретить военным выдавать повестки в армию на улице, блокпостах и АЗС.

Граждане Украины обратились к Зеленскому
Фото: ReutersReuters

Как отмечается в тексте, некоторых украинцев забирали на службу прямо из очередей на заправках, что «не очень законно». По мнению авторов, власти Украины должны либо запретить выдавать повестки везде, кроме военкоматов, либо упорядочить волны мобилизации — позволив гражданам, не попадающим под текущую волну, избежать призыва на службу.

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При этом документ уже набрал свыше 5 тыс. голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения этого вопроса со стороны офиса Зеленского. У украинцев есть еще 79 дней, чтобы проголосовать в пользу петиции и обеспечить ее попадание к президенту.

Ранее СМИ сообщили, что более 3 млн граждан Украины уклоняются от учета в военкоматах по месту жительства.

В мире,Армия,Законопроекты,Владимир Зеленский,
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