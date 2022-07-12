Граждане Украины обратились к Зеленскому

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием прекратить не очень законные попытки мобилизации граждан государства, пишет «Страна». Авторы документа попросили главу государства запретить военным выдавать повестки в армию на улице, блокпостах и АЗС.

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Как отмечается в тексте, некоторых украинцев забирали на службу прямо из очередей на заправках, что «не очень законно». По мнению авторов, власти Украины должны либо запретить выдавать повестки везде, кроме военкоматов, либо упорядочить волны мобилизации — позволив гражданам, не попадающим под текущую волну, избежать призыва на службу.

При этом документ уже набрал свыше 5 тыс. голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения этого вопроса со стороны офиса Зеленского. У украинцев есть еще 79 дней, чтобы проголосовать в пользу петиции и обеспечить ее попадание к президенту.