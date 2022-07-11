Более 3 млн украинских беженцев уже вернулись на Украину из Евросоюза, в странах ЕС остается около 3,7 млн человек. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МВД ЕС в Праге, которую транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).
"Примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза и порядка 3 млн украинцев уже вернулись, - заявила она. - На самом деле есть информация, что вернулись уже 3,5 млн человек, но 3,7 млн человек зарегистрировались для получения убежища в ЕС. Кто-то из зарегистрировавшихся уже мог вернуться, кто-то мог зарегистрироваться дважды в разных странах ЕС, то есть здесь есть накладки, но в общей сложности от 3,2 до 3,7 млн украинских граждан находятся на территории ЕС".
Она подтвердила, что приток беженцев с Украины в Евросоюз практически сошел на нет, до уровня до 24 февраля 2022 года. Более того, по ее словам, ЕС ожидает возвращения еще некоторого числа беженцев домой к началу учебного года.
Отвечая на вопросы о возможном резком ухудшении миграционной ситуации в ЕС в связи с быстроразвивающимся наступлением российских сил, она заявила:
"Очень сложно предсказать, каковы будут действия [президента РФ Владимира] Путина и каков ответ украинской стороны, но мы, конечно, создаем планы на экстренные ситуации".
По словам еврокомиссара, среди стран ЕС по числу украинских беженцев на душу населения сейчас на первом месте Чехия, на втором - Польша, затем Эстония, Болгария и Латвия.
По данным ООН, на первом месте по общему числу украинских беженцев среди всех стран мира находится Россия, которая приняла 1,412 млн человек, на втором месте - Польша (1,195 млн), 867 тыс. находятся в Германии, 382,7 тыс. - в Чехии.