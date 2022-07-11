"Примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза и порядка 3 млн украинцев уже вернулись, - заявила она. - На самом деле есть информация, что вернулись уже 3,5 млн человек, но 3,7 млн человек зарегистрировались для получения убежища в ЕС. Кто-то из зарегистрировавшихся уже мог вернуться, кто-то мог зарегистрироваться дважды в разных странах ЕС, то есть здесь есть накладки, но в общей сложности от 3,2 до 3,7 млн украинских граждан находятся на территории ЕС".