Bloomberg: ЕС предложит новые санкции против России

Евросоюз (ЕС) планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

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По данным его источников, в настоящее время обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть все еще продолжается. Согласно оценкам источников агентства, решение по данному вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.