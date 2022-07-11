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11 июля

Bloomberg: ЕС может представить новые санкции в отношении Москвы уже в ближайшие недели

ТАССиещё 6

Евросоюз (ЕС) планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: ЕС предложит новые санкции против России
Фото: EPAEPA

По данным его источников, в настоящее время обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть все еще продолжается. Согласно оценкам источников агентства, решение по данному вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.

Как отмечается, некоторые страны - члены сообщества настаивают на расширении санкций в отношении российского газа, однако подавляющее большинство стран ЕС подобные меры не поддерживает.

В мире,Санкции,ЕС,
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