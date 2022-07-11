МИД Узбекистана: Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Норова, в текущий момент Белоруссия подала заявку о вступлении в ШОС, которое было направлено странам-членам организации.
«И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии», — рассказал Норов.
Ранее спецпредставитель президента России по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов заявил, что Белоруссия подготовила заявку на членство в организации.
Белоруссия была наблюдателем при ШОС с 2015 года.