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36 минут назад

В США признали отсутствие национальных интересов на Украине

Lenta.ruиещё 2

Решение украинского кризиса не входит в сферу национальных интересов США, американскому руководству следовало бы заниматься решением внутренних проблем, а не Украиной. Об этом заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер в статье для журнала The National Interest (NI).

«Конфликт на Украине напрямую не затрагивает ни ключевых национальных интересов США, ни геополитического ландшафта для их продвижения. Единственная реальная опасность для наших постоянных интересов заключается в том, что наше вмешательство грозит нам эскалацией с Россией», — заявил Ругер, признав отсутствие прямых интересов Вашингтона на Украине.

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По мнению автора, более насущными и важными вопросами для США на данный момент является борьба с влиянием Китая, размежевание с Европой и странами Ближнего Востока, а также скорейшее решение проблем и конфликтов внутри страны.

Ученый также сравнил Украину с другими международными игроками и отметил, что Киев играет куда меньшую роль, чем Канада, Британия или Япония. «Сколько ни вывешивай желто-голубых флагов, геостратегические и геоэкономические реалии Украины не изменятся», — резюмировал Ругер. Он призвал Вашингтон к реализму в вопросах внутренней и внешней политики и раскритиковал предоставление 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

Ранее старший советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро предложил разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по военным объектам в России. Американский чиновник считает, что Киеву должно быть позволено, в частности, атаковать цели на российской территории, в том числе в Крыму и в Белоруссии.

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