Эксперт назвал истинные цели поездки Джо Байдена на Ближний восток

Корреспондент Фариза Бацазова в статье для издания «Московский комсомолец» рассказала, что одной из важных целей поездки президента США Джо Байдена на Ближний восток является поддержка израильского премьера Яира Лапида. Кроме того, он планирует провести переговоры и с другими лидерами макрорегиона.

Фото: Reuters Reuters

Журналистка напомнила, что во время своего ближневосточного турне Джо Байден планирует посетить Израиль и Саудовскую Аравию. Поездка продлится с 13 по 16 июля.

По данным Фаризы Бацаровой, даже если израильскому политику не удастся добиться каких-либо значимых успехов во время переговоров с президентом США, сама по себе встреча с ним будет для Яира Лапида достаточно важной и ляжет «в основу его предвыборной кампании», которая начнется уже через четыре месяца.

Она уточнила, что на результаты встречи глав государств окажут влияние такие факторы, как международная повестка, пожелания антиизраильского лобби в США, интересы Вашингтона в регионе, но все же шансы на то, что главе Израиля удастся договориться с американским президентом по ключевым вопросам, достаточно велики.

Далее Байден отправится в Саудовскую Аравию. Отношения между двумя странами значительно ухудшилось в 2018 году, после убийства журналиста Джамаля Хашогги и военного конфликта в Йемене, уточняет эксперт. Но американский лидер все же надеется возобновить нормальный диалог со «страной Персидского залива, которая была стратегическим партнером США на протяжении 80 лет».