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25 минут назад

Советник главы офиса Зеленского Андрусив покинул должность

Илья Родин

Советник главы офиса президента Украины и министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал в социальных сетях, что подал прошение об отставке. Об этом пишет ТАСС.

Советник главы офиса Зеленского Андрусив покинул должность
Фото: ReutersReuters

«Уволился из офиса президента и МВД», - уточнил политик, отметив при этом, о причинах своего решения расскажет позднее.

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Агентство напомнило, что Виктор Андрусив занимал высокие должности как в госсекторе, так и в научно-исследовательских организациях. Кроме того, во время предвыборной кампании 2019 года он входил в штаб будущего президента Украины Владимира Зеленского.

Политик ранее выступал против возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, возобновление диалога двух стран означало бы признание превосходства одного государства над другим. Он подчеркнул, что «пока эта ситуация не наступила, не имеет смысла выдумывать сценарии», сообщает «Лента.ру».

В мире,Владимир Зеленский,
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