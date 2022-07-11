Советник главы офиса Зеленского Андрусив покинул должность

Советник главы офиса президента Украины и министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал в социальных сетях, что подал прошение об отставке. Об этом пишет ТАСС.

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«Уволился из офиса президента и МВД», - уточнил политик, отметив при этом, о причинах своего решения расскажет позднее.

Агентство напомнило, что Виктор Андрусив занимал высокие должности как в госсекторе, так и в научно-исследовательских организациях. Кроме того, во время предвыборной кампании 2019 года он входил в штаб будущего президента Украины Владимира Зеленского.