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38 минут назад

"Настало время": Эрдоган обсудил с Путиным создание "зернового коридора"

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого главы.

По данным агентства, в ходе переговоров Эрдоган обсудил с Путиным создание «зернового коридора». Президент Турции уверен, что уже «настало время организовать безопасный путь для экспорта зерна в Черном море».

В Греции потребовали от Эрдогана дать оценку демонстрации карты, где Крит турецкий

Также Эрдоган затронул спецоперацию России на Украине, заверив Путина, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, лидеры стран поговорили о ситуации в Сирии.

Ранее Эрдоган уже высказывал свое намерение за 7-10 дней активизировать контакты с представителями России и Украины, чтобы организовать «зерновой коридор» в Черном море. Президент Турции акцентировал внимание на важности данного вопроса, поскольку он поможет решить продовольственный кризис в мире.

Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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