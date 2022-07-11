"Настало время": Эрдоган обсудил с Путиным создание "зернового коридора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого главы.
По данным агентства, в ходе переговоров Эрдоган обсудил с Путиным создание «зернового коридора». Президент Турции уверен, что уже «настало время организовать безопасный путь для экспорта зерна в Черном море».
Также Эрдоган затронул спецоперацию России на Украине, заверив Путина, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, лидеры стран поговорили о ситуации в Сирии.
Ранее Эрдоган уже высказывал свое намерение за 7-10 дней активизировать контакты с представителями России и Украины, чтобы организовать «зерновой коридор» в Черном море. Президент Турции акцентировал внимание на важности данного вопроса, поскольку он поможет решить продовольственный кризис в мире.