От Эрдогана потребовали объяснений за фотографию с картой

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал объяснений от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за фотографию лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели с картой, на которой некоторые греческие острова обозначены как турецкие. Об этом пишет ТАСС.
В частности, Мицотакис указал, что острова в Эгейском море Крит, Родос, Лесбос, Хиос, Самос «поглощены Турцией».
«Лихорадочная мечта экстремистов или официальная политика Турции? Очередная провокация или истинная цель? Президент Эрдоган должен четко изложить свою позицию в отношении последних выходок своего младшего партнера по коалиции», — написал премьер в соцсетях.
Напомним, карту Эгейского моря, на которой ряд греческих островов изображены как часть территории Турции, Бахчели подарили в штабе радикальных турецких националистов «Серые волки». С картой он сделал публичное фото.
В МИД Греции демонстрацию фото с картой назвали «особо агрессивным, провокационным и предосудительным актом». По словам дипломатических источников, они ожидают немедленного категорического и публичного осуждения этого акта, «ставящего под сомнение территориальный суверенитет» Греции.