От Эрдогана потребовали объяснений за фотографию с картой

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В частности, Мицотакис указал, что острова в Эгейском море Крит, Родос, Лесбос, Хиос, Самос «поглощены Турцией».

«Лихорадочная мечта экстремистов или официальная политика Турции? Очередная провокация или истинная цель? Президент Эрдоган должен четко изложить свою позицию в отношении последних выходок своего младшего партнера по коалиции», — написал премьер в соцсетях.

Напомним, карту Эгейского моря, на которой ряд греческих островов изображены как часть территории Турции, Бахчели подарили в штабе радикальных турецких националистов «Серые волки». С картой он сделал публичное фото.