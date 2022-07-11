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30 минут назад

В Греции потребовали от Эрдогана дать оценку демонстрации карты, где Крит турецкий

Мария Иванова

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал объяснений от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за фотографию лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели с картой, на которой некоторые греческие острова обозначены как турецкие. Об этом пишет ТАСС.

От Эрдогана потребовали объяснений за фотографию с картой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, Мицотакис указал, что острова в Эгейском море Крит, Родос, Лесбос, Хиос, Самос «поглощены Турцией».

«Лихорадочная мечта экстремистов или официальная политика Турции? Очередная провокация или истинная цель? Президент Эрдоган должен четко изложить свою позицию в отношении последних выходок своего младшего партнера по коалиции», — написал премьер в соцсетях.

Напомним, карту Эгейского моря, на которой ряд греческих островов изображены как часть территории Турции, Бахчели подарили в штабе радикальных турецких националистов «Серые волки». С картой он сделал публичное фото.

В МИД Греции демонстрацию фото с картой назвали «особо агрессивным, провокационным и предосудительным актом». По словам дипломатических источников, они ожидают немедленного категорического и публичного осуждения этого акта, «ставящего под сомнение территориальный суверенитет» Греции.

В мире,Кириакос Мицотакис,Реджеп Эрдоган,Партия националистического движения,
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