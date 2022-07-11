Джонсон отказался поддерживать своего преемника

«Нам просто нужно двигаться вперед… чем больше мы сосредотачиваемся на людях, на избирателях, их надеждах (...), чем больше мы говорим о будущем, которое пытаемся построить, чем меньше мы говорим о политике в Вестминстере, тем счастливее мы все в итоге станем», — отметил экс-премьер.