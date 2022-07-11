Литва дополнительно выделила Украине €10 млн

Литва дополнительно выделяет €10 млн на восстановление Украины . Решение об этом утвердило в понедельник на своем заседании правительство балтийской республики, сообщила пресс-служба кабинета.

Об этом намерении Вильнюса премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните заявила на прошлой неделе на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано. Она также призвала выработать детальные планы действий, в соответствии с которыми каждая страна и организация могли бы участвовать в восстановлении реформированной Украины.