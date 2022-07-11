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38 минут назад

Дуда пообещал не мстить украинцам за Волынскую резню

Мария Иванова

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не собирается мстить Украине за Волынскую резню, но стремится «ясно выразить правду» о случившемся. Об этом сообщают Wiadomości.

Дуда обратился к украинцам в день памяти жертв Волынской резни
Фото: ReutersReuters

Волынская резня - массовые убийства поляков Западной Украины украинскими националистами в 1943 году.

По оценкам польских властей, только на Волыни жертвами массовых убийств стали почти 37 тысяч поляков (обстоятельства гибели от 13 500 до более чем 23 тысяч поляков в тот период остаются невыясненными).

«Мы с болью подчеркиваем, что это было сделано соседями. Так было. Они жили по соседству, часто связанные семейными узами», - отметил польский президент.

Он подчеркнул, что сейчас трудно понять, «какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить другим людям такую судьбу».

«Правда о Волынской резне, об этом геноциде должна быть выражена ясно и сильно. Это не месть, возмездие. То, что происходит сегодня между поляками и украинцами, лучшее тому доказательство, - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что месть была бы в интересах России, а не Польши или Украины. Дуда заявил, что Польша продолжит добиваться проведения исторических и археологических исследований, а также организации могил.

Почему поляки не могут простить Украине геноцид

Дуда добавил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об особом статусе поляков в стране.

«Сегодня Украина этим поступком и жестом президента делает символическое приглашение: «Вас здесь приветствуют на особых правах». Пусть это будет и для нас знаком по всем тем вопросам, о которых трудно говорить», - заявил он.

В мире,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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