Дуда обратился к украинцам в день памяти жертв Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не собирается мстить Украине за Волынскую резню, но стремится «ясно выразить правду» о случившемся. Об этом сообщают Wiadomości.

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Волынская резня - массовые убийства поляков Западной Украины украинскими националистами в 1943 году.

По оценкам польских властей, только на Волыни жертвами массовых убийств стали почти 37 тысяч поляков (обстоятельства гибели от 13 500 до более чем 23 тысяч поляков в тот период остаются невыясненными).

«Мы с болью подчеркиваем, что это было сделано соседями. Так было. Они жили по соседству, часто связанные семейными узами», - отметил польский президент.

Он подчеркнул, что сейчас трудно понять, «какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить другим людям такую судьбу».

«Правда о Волынской резне, об этом геноциде должна быть выражена ясно и сильно. Это не месть, возмездие. То, что происходит сегодня между поляками и украинцами, лучшее тому доказательство, - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что месть была бы в интересах России, а не Польши или Украины. Дуда заявил, что Польша продолжит добиваться проведения исторических и археологических исследований, а также организации могил.

Дуда добавил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об особом статусе поляков в стране.