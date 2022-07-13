В Греции разразился скандал после крещения архиепископом из США детей семьи геев

Крещение в Греции архиепископом Американским Элпидофором детей семьи гомосексуалистов вызвало скандал – Элпидофор не сообщил в митрополию о намерении провести «таинство», в соцсетях призывают извергнуть Элпидофора из сана.

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Глава греческой православной архиепископии Америки Элпидофор в субботу крестил детей семьи гомосексуалистов – актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса, с которыми Элпидофор дружит много лет. «Таинство» прошло в церкви Панагия Фанеромени (Богородицы Фанеромени) в афинском районе Вульягмени в субботу. Двое детей были рождены с помощью суррогатного материнства. Православные церкви осуждают гомосексуальные отношения как смертный грех и не допускают к таинствам церкви лиц, оправдывающих гомосексуальный образ жизни. «Родители» написали в соцсетях, что «это первое крещение открытых геев в греческой православной церкви», передает РИА «Новости».

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Пишущие на церковные темы греческие СМИ первые дни не сообщали об этом, однако тема разошлась в светских СМИ и вызвала скандал.

Митрополит Глифады, Эллинико, Вулы, Вульягмени и Вари Антоний написал «докладную записку» в синод Элладской православной церкви «по поводу шума, вызванного таинством крещения двух детей» из однополой семьи.

Антоний сообщил, что не знал, что крестившиеся дети «воспитываются двумя лицами одного пола», и не присутствовал при таинстве. По его словам, архиепископ Элпидофор письменно попросил у него разрешения совершить «крещение двух детей из семьи эмигрантов Бусис, приехавших из Чикаго».

«Архиепископ Американский действовал самовольно, произвольно и антиканонично в пределах моей митрополии, и если бы я знал, что дети не принадлежат к семье в соответствии с правилами Церкви, никогда не позволил бы этого», – говорится в письме, опубликованном на сайте митрополии.

В подтверждение своих слов Антоний опубликовал и письмо Элпидофора.

В соцсетях требуют извергнуть Элпидофора из сана. Пользователи пишут, что «первое крещение геев в греческой православной церкви в Афинах не было ошибкой, это была хорошо спланированная пропагандистская акция содома сторонников Элпидофора». По их мнению, это удар по православию.

«Немыслимо, чтобы священник православной христианской церкви так бесстыдно и бессовестно пропагандировал гомосексуализм», – написал один из пользователей.

Элпидофор был избран главой греческой православной архиепископии Америки в 2019 году. Он активный сторонник украинской автокефалии. В Америке часть клириков и мирян считали Элпидофора виновным в затягивании расследования громкого секс-скандала в 2010 году и выступали против его кандидатуры.

Между тем постоянный Священный синод Элладской церкви собирается в понедельник, 18 июля, на внеочередное заседание. Помимо организационных вопросов, может быть поднят и вопрос о крещении, совершенном архиепископом Американским Элпидофором, пишет агентство церковных новостей Orthodoxia news agency.