Охрана бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ нарушила протокол во время покушения на него - охранники должны были повалить политика на землю, защитив от новых выстрелов. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники в местной полиции.
8 июля на 67-летнего Абэ было совершено покушение. В него стреляли во время его выступления на митинге в городе Нара.
Политика доставили в больницу «без признаков жизни», через несколько часов он скончался.
41-летний Тэцуя Ямагами, стрелявший в Абэ, был задержан. СМИ называют его бывшим военным. Ямагами заявил, что его целью была некая организация, от которой пострадала его мать. Он считал Абэ связанным с этой организацией.
В полиции префектуры Нара заявили, что на выступлении Абэ были «проблемы с безопасностью и охраной».
Несколько полицейских, охранявших место происшествия, заявили, что «подозрительное лицо было определено только после того, как был сделан первый выстрел».
Собеседники NHK заявили, что после первого выстрела охранники должны были повалить Абэ на землю, окружить его, а затем доставить в машину или безопасное место, но не сделали этого.