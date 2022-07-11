Охрана бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ нарушила протокол во время покушения на него - охранники должны были повалить политика на землю, защитив от новых выстрелов. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники в местной полиции.

8 июля на 67-летнего Абэ было совершено покушение. В него стреляли во время его выступления на митинге в городе Нара.

Политика доставили в больницу «без признаков жизни», через несколько часов он скончался.

41-летний Тэцуя Ямагами, стрелявший в Абэ, был задержан. СМИ называют его бывшим военным. Ямагами заявил, что его целью была некая организация, от которой пострадала его мать. Он считал Абэ связанным с этой организацией.

В полиции префектуры Нара заявили, что на выступлении Абэ были «проблемы с безопасностью и охраной».

Несколько полицейских, охранявших место происшествия, заявили, что «подозрительное лицо было определено только после того, как был сделан первый выстрел».