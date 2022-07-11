В Китае подтвердили первый случай заболевания холерой

В Китае медики подтвердили информацию об одном случае заражения холерой в Уханьском университете. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета здравоохранения муниципального района Учан, пишет ТАСС.

Инфицирование опасной инфекцией подтвердил серологический анализ. Отмечается, что у пациента наблюдались повышенная температура и диарея. Зараженный был госпитализирован.

В настоящее время источник заболевания не обнаружен. В помещениях университета была проведена дезинфекция.

Напомним, о заболевании холерой впервые сообщил портал Tianmu Xinwen в воскресенье. Уточнялось, что больного выявили в общежитии инженерного факультета университета. Все проживавшие в здании студенты прошли тестирование.

Кроме того, известен случай заражения холерой в Испании. В Мадриде заразилась несовершеннолетняя девушка после того, как выпила неочищенную воду на территории фермы в провинции Толедо.