Экс-канцлера ФРГ захотели выгнать из партии за связи с Путиным

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера хотят исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным и работы на российские компании. Об инициативе, автором которой стали однопартийцы политика, сообщило издание Bild. Внутрипартийный процесс об исключении Шрёдера начнётся 14 июля.

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Члены СДПГ хотят исключить Шрёдера из партии за «лоббирование интересов российских компаний». Отмечается, что лидер социал-демократов Ларс Клингбайль прекратил общение с бывшим канцлером с момента начала военной операции на Украине.

Сам же Шрёдер «спокоен» по поводу грядущего разбирательства, так как считает, что правовых оснований для его исключения нет.

Исключение из партии было бы самым грозным наказанием для Шрёдера. Вместо этого партийная комиссия может объявить ему выговор и лишить права голоса.

Из-за тесных связей с Россией Шрёдера часто критикуют на родине. Германия уже отняла у него часть привилегий, которые по закону положены бывшим канцлерам. Он лишился парламентского бюро, из которого ранее уволились все сотрудники. Кроме того, Шрёдер рискует остаться без активов в Европе. Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против политика.