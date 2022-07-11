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59 минут назад

Сайт предвыборной кампании Трасс зарегистрирован за месяц до отставки Джонсона

Газета.Ru

Сайт предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена баллотироваться на пост премьер-министра, был зарегистрирован почти за месяц до объявления действующим премьером Борисом Джонсоном о намерении уйти с поста, сообщает РИА «Новости».

Сайт предвыборной кампании Трасс зарегистрировали до отставки Джонсона
Фото: ReutersReuters

По данным сервиса who.is, сайт Трасс был зарегистрирован 8 июня — через два дня после того, как члены правящей Консервативной партии не смогли вынести Джонсону вотум недоверия.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Трасс добавила, что для подготовки к следующим выборам осталось менее двух лет. По ее словам, победить в них можно лишь выполнив обещания перед британским народом.

До этого министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет принимать участие в гонке за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Уоллес был фаворитом на смену Борису Джонсону, согласно опросу среди 716 членов партии.

В мире,Бен Уоллес,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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