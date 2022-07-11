Сайт предвыборной кампании Трасс зарегистрировали до отставки Джонсона

Сайт предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена баллотироваться на пост премьер-министра, был зарегистрирован почти за месяц до объявления действующим премьером Борисом Джонсоном о намерении уйти с поста, сообщает РИА «Новости».

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По данным сервиса who.is, сайт Трасс был зарегистрирован 8 июня — через два дня после того, как члены правящей Консервативной партии не смогли вынести Джонсону вотум недоверия.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Трасс добавила, что для подготовки к следующим выборам осталось менее двух лет. По ее словам, победить в них можно лишь выполнив обещания перед британским народом.