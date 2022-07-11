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1 час назад

Три человека погибли и 38 пострадали при обстреле Амвросиевского района ДНР со стороны ВСУ

RT на русском

Три человека погибли и 38 пострадали при обстреле Амвросиевского района Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины.

Три человека погибли от обстрела американских РСЗО HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства, погибли трое мужчин 1992 и 2003 года рождения.

Уточняется, что обстрел вёлся из американских РСЗО HIMARS.

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Ранее украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получила мирная жительница.

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