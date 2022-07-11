Три человека погибли от обстрела американских РСЗО HIMARS

Три человека погибли и 38 пострадали при обстреле Амвросиевского района Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины.

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Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства, погибли трое мужчин 1992 и 2003 года рождения.

Уточняется, что обстрел вёлся из американских РСЗО HIMARS.