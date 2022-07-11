Три человека погибли от обстрела американских РСЗО HIMARS

Три человека погибли и 38 пострадали при обстреле Амвросиевского района Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины.
Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По информации представительства, погибли трое мужчин 1992 и 2003 года рождения.
Уточняется, что обстрел вёлся из американских РСЗО HIMARS.
Ранее украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получила мирная жительница.