На Украине заявили об успехах западного оружия

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что западное оружие, поставленное Киеву, «уже меняет ход» конфликта. Об этом он написал в Твиттере.

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Данилов заявил, что «ракетно-артиллерийская точность» способна «нивелировать количественные преимущества».

«И этого мы еще не начинали!» - написал он.

В Пентагоне ранее заявили, что с 2014 года США выделили Украине более 8,7 миллиарда долларов военной помощи, 6,1 миллиарда из них - с 24 февраля 2022-го.