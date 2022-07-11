На Украине заявили об успехах западного оружия

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что западное оружие, поставленное Киеву, «уже меняет ход» конфликта. Об этом он написал в Твиттере.
Данилов заявил, что «ракетно-артиллерийская точность» способна «нивелировать количественные преимущества».
«И этого мы еще не начинали!» - написал он.
В Пентагоне ранее заявили, что с 2014 года США выделили Украине более 8,7 миллиарда долларов военной помощи, 6,1 миллиарда из них - с 24 февраля 2022-го.
В конце июня США решили выделить стране еще до 450 миллионов долларов на «удовлетворение критических потребностей в оружии». Стране планируют направить четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса, 36 тысяч 105-миллиметровых снарядов, 18 тактических машин для буксировки артиллерийских орудий, 1200 гранатометов, 2000 пулеметов и патрульные лодки.