Зеленский поручил ввести экзамен для получения украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос введения экзамена для получения гражданства этой страны, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский таким образом отреагировал на получившую более 25 тыс. голосов петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Он отметил, что введение экзамена требует изменений в законодательстве.