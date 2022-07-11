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43 минуты назад

Зеленский поручил ввести экзамен для получения украинского гражданства

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос введения экзамена для получения гражданства этой страны, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский поручил ввести экзамен для получения украинского гражданства
Фото: ReutersReuters

Зеленский таким образом отреагировал на получившую более 25 тыс. голосов петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Он отметил, что введение экзамена требует изменений в законодательстве.

«Поэтому я обратился к премьер-министру Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован», — сообщил он.

Автор петиции Виталий Капустян предложил тестировать желающих вступить в украинское гражданство на знание украинского языка, истории и гимна страны.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области массово подают документы на получение российского гражданства.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,
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