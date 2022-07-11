В Токио проходит прощание с Синдзо Абэ

Прощание с экс-премьером Японии Синдзо Абэ, погибшим в результате покушения 8 июля, проходит в буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио при усиленных мерах безопасности. Район патрулируют наряды полиции, на всех входах выставлены сотрудники служб безопасности и правоохранительных органов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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На церемонию цуя, что иногда переводят как "ночное бдение", приглашены самые близкие семьи экс-премьера, друзья и соратники. Они собираются в последний день перед похоронами, намеченными на вторник в этом же храме. Соболезнования принимает вдова Абэ Акиэ.

Однако почтить память экс-премьера приходят десятки людей, которые знали его, в том числе депутаты парламента, видные политики, среди которых экс-премьер Ёсихидэ Суга, бывший министр обороны Томоми Инада.

Периодически к воротам подъезжают автомобили, в том числе с главами дипломатических представительств иностранных государств. На противоположной стороне дороги дежурят десятки местных и иностранных журналистов.